Prihodnje leto se spreminja tudi cestnina za predor Karavanke

Prav tako se za vozila cestninskega razreda R1 (vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone) zvišuje vrednost neprenosljive točkovne karte, in sicer na 36,7 evra (30,08 evra brez DDV).

Višina cestnine za predor Karavanke za cestninski razred R1 se glede na sklep meddržavne komisije za cestni predor Karavanke enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, in sicer se upošteva srednja vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, kot ga izračunava evropski statistični urad Eurostat, za območje Slovenije in Avstrije.

Srednja vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin za Slovenijo in Avstrijo je v letu 2022 znašala 9,3 odstotka oziroma 8,6 odstotka, kar po pojasnilih infrastrukturnega ministrstva omogoča indeksacijo cen za 8,95 odstotka. Ker bi šlo v tem primeru za precejšen dvig cestnine, sta se državi dogovorili za kompromisni predlog v višini 4,65 odstotka.

Po oceni ministrstva bo uskladitev družbi Dars v letu 2024 zagotovila okvirno 600 tisoč evrov dodatnih cestninskih prihodkov.

Spremenjena uredba ne zvišuje cestnine za predor za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase, to Slovenija in Avstrija določata samostojno ob upoštevanju pravil evropske zakonodaje. Ta predpisuje, da se višina cestnine za tovorna vozila določa glede na stroške upravljanja, vzdrževanja in razvoja cestninskega omrežja.