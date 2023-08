Za nekatere konec počitnic, na cestah pričakujte gnečo

Na avtocestah in nekaterih drugih glavnih prometnicah po državi je po napovedih prometnoinformacijskega centra vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet. Danes je še posebej zgoščene prometne tokove pričakovati dopoldne, v nedeljo pa ves dan. K visoki gostoti prometa bo prispeval tudi konec počitnic v delu Nemčije, Nizozemske in Švice.

Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred počivališčem Povodje proti Jesenicam. Že v petek ves dan je prihajalo do zelo dolgih zastojev pred predorom Karavanke. Trenutno je zastoj proti Avstriji dolg en kilometer, medtem ko je na avstrijski strani proti Sloveniji kolona vozil dolga štiri kilometre.

Kakšno je stanje na cestah, lahko preverite spodaj

Turisti se vračajo domov: dolgi zastoji pred predorom Karavanke

Konci tedna v poletni sezoni so tradicionalno močno prometno obremenjeni, zaradi česar redno prihaja do zastojev, razmere pa pogosto še poslabšajo prometne nesreče in dela na cestah.

Čeprav tranzitni prometni tokovi še vedno potekajo v obe smeri, torej proti jadranski obali in v smeri notranjosti države ter meje z Avstrijo, pa s skorajšnjim koncem glavne poletne sezone na avtocestnem omrežju počasi začenjajo prevladovati turisti ali zdomci, ki se vračajo na svoje domove. Tako je že v petek ves dan prihajalo do zelo dolgih zastojev pred predorom Karavanke.

Na pričakovano obremenjenost cest ob koncu tedna so med drugim opozorili tudi kranjski policisti. Poudarili so, da je povečan promet pričakovati na gorenjski avtocesti v obe smeri z možnostjo zastojev. Zato za pot proti Avstriji priporočajo tudi preostale mejne prehode, ne le predora Karavanke. V primeru daljšega zastoja bo izvoz Jesenice vzhod (Lipce) namenjen samo lokalnemu prometu.

Zastoji v bližini turističnih krajev

Zastoji bodo sicer mogoči tudi na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam po državi, še posebej na Gorenjskem, ter na obalnih cestah.

Policisti še naprej opozarjajo tudi na sanacijska dela na območjih, ki so jih prizadele poplave in neurja. Določena območja, ki so med drugim tudi izhodiščne točke pohodnikov v gore, so zaprta in označena z ustrezno prometno signalizacijo. Še vedno je zaprtih tudi kar nekaj cestnih povezav na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini in na območju Kamnika. Policisti tako poudarjajo, da je treba pred odpravo na pot preveriti prometne razmere in dostopnost območij.