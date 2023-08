Zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas na štajerki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila bila zaprta med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru ostaja zaprt vozni pas. Po njihovih podatkih je na tem odseku nastal zastoj, ki je trenutno dolg kilometer in pol. V smeri proti Ljubljani na tem avtocestnem odseku promet ovira pnevmatika na cestišču.