Za konec tedna povečan promet, ponekod že zastoji

Ves konec tedna je pričakovati povečan promet na avtocestah in obvoznici v obe smeri z možnostjo daljših zastojev, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Tudi tokrat bo promet povečan na avtocestah in obvoznici v obe smeri z možnostjo daljših zastojev. Gnečo je prav tako pričakovati na gorenjski avtocesti v obe smeri, na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam v gorah.

11-kilometrski zastoj pred predorom Karavanke

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno 11-kilometrski zastoj. Zaprt je izvoz Jesenice vzhod, Lipce iz smeri Ljubljane. Proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočajo, da uporabite že izvoz Lesce.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, zamuda od 10 do 15 minut, in proti Vrhniki na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez ter na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center.

Policisti vsem voznikom svetujejo, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje, imajo primerno varnostno razdaljo ter naredijo reševalni pas, kjer je to potrebno. Prav tako svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti in da imajo pri sebi tudi osvežilno pijačo, svojo pozornost pa usmerijo zgolj na svojo vožnjo.

Trenutne razmere na cestah lahko spremljate tukaj: