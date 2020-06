Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva še nekaj ploh in neviht, čez dan pa bo večinoma sončno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, v severnih krajih bo popoldne in zvečer lahko nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Vroče in sončno tudi v nedeljo in ponedeljek

V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in vroče. Verjetnost krajevnih popoldanskih neviht bo znova nekoliko večja.

V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo sončno vreme, le v Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht, še piše na spletnih straneh Arso.

