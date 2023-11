Slaba in dobra novica: danes še divje vreme, nato pa sonce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nočno vremensko dogajanje bo zelo burno, zaznamovali ga bodo močnejši nalivi in sunki vetra, možne so tudi lokalne nevihte, na Facebooku napoveduje vremenski portal Meteoinfo. Toda dobra novica je, da se bo vremenska fronta od zahoda proti vzhodu pomikala zelo hitro, zato bo v regijah Slovenije, kjer je v preteklih dneh padlo največ dežja, količina padavin občutno manjša. Tudi napoved za prihodnje dni je zelo vzpodbudna, še dodajajo pri Meteoinfo.

Ob prehodu fronte po napovedih Meteoinfo najverjetneje nikjer ne bo padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter, toda ker so nekatera območja zaradi dosedanjega močnega rednega deževja zelo namočena, bo možno hitro naraščanje in tudi lokalno poplavljanje manjših rek ter hudournikov. Več padavin bo morda le na skrajnem jugu Slovenije, kamor se lahko razširijo nalivi, ki bodo bičali Gorski kotor.

Zelo verjetno bo sicer znova poplavljalo tudi morje, jezerom na kraških poljih pa se bo obseg znova nekoliko povečal.

Nedelja bo sicer znova prinesla lepše vreme, saj se bo do jutri popoldne v večjem delu Slovenije zjasnilo, v prihodnjem tednu pa bo sončnih najverjetneje kar nekaj dni, še napovedujejo pri Meteoinfo.

"Temperature bodo v ponedeljek in torek še razmeroma visoke, od srede naprej pa se bodo približale povprečju za ta čas. Ob jutrih bo po nižinah nekaj stopinj nad ničlo, ob popoldnevih pa bodo termometri pokazali od 10 do 15 stopinj Celzija," so še zapisali v napovedi za prihajajoči teden.