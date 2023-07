Prihaja najboljše Pivo in cvetje doslej!

Oglasno sporočilo

Na 58. festival u Pivo in cvetje Laško bo do med 14. in 16. 7. nastopili Magnifico, Joker Out, Elvis Jackson, Luka Basi, Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Žan Serčič, Polkaholiki, Šank Rock, Alya , BQL in Dejan Dogaja, vrhunec pa bo koncert legendarnih kraljev plesišč BONEY M. V Laško in nazaj vas vlak pelje za le štiri evre, vrček piva pa bo reguliran na tri evre.

Pivo in cvetje Laško s koncerti, etnološkimi prireditvami, spremljevalnim programom in drugo ponudbo v Laško vedno privabi na desettisoče gostov. Včasih tak obisk ni bil težaven, danes pa je varnostno tvegan in breme za okolje. Zato organizatorji znatno pozornost in poziv namenjajo prihodu z vlakom (ne avtom) ter prijazni vstopnini, ki je vseeno močno nižja od vseh konkurenčnih festivalov.

Eno glavnih vodil festivala Pivo in cvetje Laško je trajnost. To se kaže z uporabo povratnih kozarcev, zmanjševanjem plastičnih odpadkov, še tesnejšo povezanostjo z lokalno skupnostjo, omejevanjem prometa oz. preusmerjanjem na trajnostne oblike, kot je vlak, lokalno kulinariko (Laški pes) in aktivnostmi usmerjenimi v gibanje in preživljanje prostega časa v naravi. Celotno ponudbo glasbe in drugih aktivnosti poiščite na www.pivo-cvetje.si.

PRIHAJA BONEY M! Rasputin, Ma Baker, Daddy Cool, Sunny, Brown Girl in the Ring, Kalimba de Luna, Belfast, Malaika, Rivers of Babylon, Papa Chico ... so le nekateri od največjih hitov ene najuspešnejših plesnih popskupin vseh časov, ki se lahko pohvali z več kot stotimi milijoni prodanih plošč in hiti v šestih desetletjih.



