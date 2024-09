Občina Ivančna Gorica je odprla prizidek k Osnovni šoli Stična, s katerim je šola pridobila šest klasičnih in tri manjše učilnice, pet kabinetov, v katerih so prostor dobili učitelji dodatne strokovne pomoči, sanitarije in prostor za hišnika. Prizidek so zgradili s pomočjo anonimnega donatorja, ki je prispeval 3,6 milijona evrov.

Za izgradnjo dvoetažnega prizidka, skupne kvadrature 1100 kvadratnih metrov, so porabili približno 3,6 milijona evrov, ki jih je prispeval anonimni donator. Izvajalci so gradnjo začeli konec februarja ter jo zaključili v dobrih petih mesecih. S 1. septembrom je bil prizidek že v polni šolski uporabi, so sporočili z Občine Ivančna Gorica.

Z novim prizidkom rešili prostorsko stisko

Po besedah ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja se z novimi prostori pouk matične šole končno izvaja le na eni lokaciji in gostovanje petih oddelkov razredne stopnje na sosednji srednji šoli ni več potreben. Z novim prizidkom so za naslednjih nekaj let rešili prostorsko stisko na matični šoli v Ivančni Gorici, so sporočili z Občine Ivančna Gorica.

OŠ Stična, skupaj s podružnicami na Muljavi, v Stični in Višnji Gori, v tekočem šolskem letu obiskuje 1140 učencev.

Župan Ivančne Gorice Dušan Strnad je vesel, da danes še obstajajo ljudje, ki razumejo potrebe skupnosti in so za njene potrebe pripravljeni prispevati več, kot se od njih lahko pričakuje. Hkrati pa je to za njih znak, da delajo dobro in da jim ljudje zaupajo.

Po demografskih kazalcih je Občina Ivančna Gorica v samem vrhu med slovenskimi občinami. Število prebivalcev se po županovih besedah stalno povečuje, mlade družine pri njih najdejo svoj dom.

Prisiljeni so graditi z lastnimi sredstvi

"Kljub temu, da imamo vse objekte za delovanje vrtcev in osnovnih šol nove ali pa vsaj temeljito obnovljene, se stalno pojavlja potreba po gradnji novih kapacitet. Trenutno poleg prizidka k Osnovni šoli Stična izvajamo gradnjo prizidka k Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za gradnjo prizidka k Podružnični osnovni šoli Višnja Gora. Z gradnjo tega bomo začeli v letu 2025," so navedli županove besede.

Poudaril je, da državnih razpisov za gradnjo tovrstnih objektov ni in tako so prisiljeni vse graditi z lastnimi sredstvi. V veliko pomoč pri tem so jim sredstva, ki jih pridobijo izven rednih načinov financiranja občin. Brez teh sredstev bi se časovnica gradnje podaljšala za več let, je ocenil Strnad.