Prevladovalo bo oblačno vreme, mogoče popoldanske nevihte

Danes bo na Primorskem sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, popoldne tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 23, najvišje dnevne od 24 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, še napovedujejo vremenoslovci.