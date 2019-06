Popoldne v notranjosti Slovenije mogoče močnejše nevihte

Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika hladna fronta, ki bo v drugi polovici dneva tudi notranjosti Slovenije prinesla krajevne nevihte. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal vlažen in nekoliko hladnejši zrak, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Ponedeljek bo bolj oblačen

V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, popoldne tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 23, najvišje od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. V popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht.