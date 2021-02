Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, meja sneženja bo med 600 in 1200 metri nadmorske višine.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pas padavin se bo dopoldne pomaknil nad severni in vzhodni del Slovenije, drugod bodo padavine čez dan oslabele, pojavljale se bodo le manjše plohe. Meja sneženja se bo spuščala, popoldne bo na severu na okoli 600 metrov. V Prekmurju in na Štajerskem bo zapihal severovzhodnik. Popoldanske temperature bodo na severu od 1 do 4, drugod od 6 do 11 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Tudi jutri bo deževalo

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo zapihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 12, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija.

V sredo bo oblačno, na zahodu bo zjutraj ponovno začelo deževati, čez dan se bodo padavine širile v notranjost. V noči na četrtek bo dež tudi po nekaterih nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, občutno se bo ohladilo, še napovedujejo vremenoslovci.