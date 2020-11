Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo ponekod vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.