Pretep v Mariboru: varnostnik hudo poškodoval 27-letnika

Vse skupaj se je začelo s prepirom in prerivanjem med 27-letnikom iz Maribora in dvema neznancema. Do njih sta nato pristopila varnostnika lokala, pred katerim je potekal spor, in poskušala trojico ločiti. Med tem je 28-letni varnostnik udaril 27-letnika v predel obraza ter ga hudo telesno poškodoval.

Policisti bodo zoper varnostnika podali kazensko ovadbo.