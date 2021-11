Prestolnica zasijala v soju prazničnih luči #foto #video

V Ljubljani, Izoli in Mariboru so danes prižgali praznične lučke. Prestolnico je tako razsvetlilo 50 kilometrov prazničnih luči. Osrednja tema okrasitve, ki jo je zasnoval Urban Modic, je pomembnost skupine in sožitja. Okrasitev zato nosi naslov Vsemoč – moč vseh. Običajno se je v Ljubljani ob prižigu lučk trlo ljudi, tokrat pretirane gneče (tudi zaradi slabega vremena) ni bilo.

Prižiga lučk zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso pospremili s spremljevalnim programom, ki smo ga bili sicer vajeni v letih pred epidemijo covid-19.

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Praznične stojnice in tradicionalne jaslice

V središču Ljubljane so odprli tudi praznične stojnice, poleg znanih lokacij so letos postavljene tudi na Stritarjevi ulici.

Na ogled so še tradicionalne jaslice iz slame na Gallusovem nabrežju, okrasitev v parku Zvezda z lampijoni ljubljanskih osnovnošolcev in 79 zelenih dreves na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi in Trubarjevi ulici, ki jih bodo okrasili meščani in obiskovalci.

V prestolnici decembra načrtujejo tudi pet koncertov, a še ni jasno, kako jih bodo izvedli. Župan Zoran Janković predlaga, da bi za obisk koncertov zahtevali pogoj PC (preboleli, cepljeni), a za takšno odločitev potrebujejo soglasje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Lučke prižgali tudi v Izoli in Mariboru

Tudi mestne ulice Maribora so danes zasijale v praznični osvetlitvi. Osrednji prizorišči Čarobnega Maribora sta Glavni trg in Trg Leona Štuklja. Na prvem stoji darilna tržnica in letošnja novost – božični vrtiljak, na Trgu Leona Štuklja pa je na voljo praznična gostinska ponudba.

Tudi v Izoli so zažarele praznične lučke, park Pietro Coppo z drsališčem pa se je spremenil v pravljični Ledeni otok.