Presenečenje na desnici – ali NSi prehiteva SDS?

Razlika v podpori med SDS in NSi očitno kopni. NSi z zelo pametno sestavljeno listo prevzema zmerne in sredinske volivce. Se lahko ponovi leto 2004?

Leta 2004 je namreč NSi zmagala na prvih evropskih volitvah. V marčevskih merjenjih javnega mnenja je razlika do SDS skopnela na vsega pet odstotkov. Stranka je zavzela zmerno sredinsko pozicijo in zavrača tako leve kot desne populizme. Stavi na gospodarsko močno, inovativno in zeleno Evropo, ki ohranja svojo kulturo in način življenja. Po zadnjih anketah kar 43 % volivcev SDS stranko NSi prepoznava kot drugo možnost – se morda obeta presenečenje in veliko seljenje glasov na desnici?

Na listi NSi zelo močni kandidati

Nosilka liste NSi za evropske volitve je Ljudmila Novak, ki je prepoznavna po svoji izkušenosti in preudarnosti. Med ljudmi je priljubljena, ker je odločna in iskrena. Čeprav ni več predsednica stranke, ostaja zelo pomemben člen NSi in še naprej sledi svojemu geslu biti "Blizu ljudem". Lojze Peterle, ki je prav tako na listi NSi za evropske volitve, se je v zgodovino vpisal kot predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade in eden najbolj zaslužnih za osamosvojitev Slovenije.

Ali lahko Ljudmila Novak s svojimi izkušnjami in človeško toplino z listo NSi na desnici pripravi veliko presenečenje?

Nagovoriti želijo tudi urbana središča

Velika dodana vrednost liste NSi je prav gotovo tudi znan intelektualec, publicist in twiteraš Žiga Turk. Je eden najboljših poznavalcev prihodnosti digitalizacije in umetne inteligence pri nas, nekdanji generalni sekretar skupine za prihodnost Evrope in član svetovne think-tank scene. Pravi, da bo le inovativna in podjetna Evropa lahko poskrbela tako za fizično in kot tudi socialno varnost svojih ljudi. Poleg omenjenih so na listi tudi poslanca Jožef Horvat in Iva Dimic, predsednica podmladka Katja Berk Bevc, občinska svetnica z Raven na Koroškem Mojca Erjavec in nekdanji minister Franci Demšar.

Žiga Turk: NSi vnaša v slovenski politični prostor zmernost, konstruktivnost, skrb za ljudi in okolje, našli pa so tudi zelo dobro ravnotežje med spoštovanjem tradicionalnih vrednot in podjetnostjo.

Z uvrstitvijo Žige Turka na listo za evropske volitve NSi kaže resno ambicijo, da poleg podeželja nagovori tudi številne višje izobražene posameznike in ljudi iz bolj urbanih središč. Glede na program bi morala biti NSi pravzaprav njihova naravna izbira. Tudi s tega vidika bodo letošnje evropske volitve zato precej zanimive.

Ključni programski cilji NSi: nižji davki in več spodbud za močno in zeleno Evropo,

digitalizacija za manj birokracije in lažje črpanje EU sredstev,

Evropa kot enoten prostor inovacij, znanja in sodobnih tehnologij.

Ključna razlika v politični kulturi

Na desnici se morda zdi, da je politične ponudbe veliko, a dejstvo je, da so vse desne stranke, z izjemo NSi, vstopile v nekakšno spiralo radikalizma. NSi tako stavi na umirjeno in zmerno politiko, povezovalnost in visok nivo politične kulture. Ni skrivnost, da številni volivci SDS-u zamerijo predvsem konfliktnost, nezmožnost sodelovanja z drugimi strankami in tudi ostro obračunavanje s svojimi bolj svobodomiselnimi člani.

Prav drugačna politična kultura je tista, ki jo je izpostavil tudi Žiga Turk, ko se je kot vidni predstavnik civilne družbe odločil za kandidaturo na listi NSi. Pričakovati je, da bo Turk s seboj pritegnil prav številne zmerne desne volivce, ki zavračajo agresivno govorico in skrajna stališča.

Naročnik oglasne vsebine je Agencija Ideo.