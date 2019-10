Preobrat? Poslanci naj bi si glede dodatnih privilegijev premislili.

Pod novelo zakona o poslancih se je sicer pred nekaj meseci podpisalo 74 poslancev iz večine strank. Izjema so bili poslanci Levice in NSi, ki so proti noveli glasovali tudi na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora pretekli teden.

Predlog ne predvideva prenehanja poslanskega mandata

Zaradi nerešenega vprašanja o sankcijah ob morebitni nezdružljivosti poslanske funkcije so dvom o podpori predlogu po seji parlamentarne komisije izrazili tudi v nekaterih drugih poslanskih skupinah koalicije, zlasti v SMC in SAB. Zavrnjena so bila tako koalicijska kot opozicijska dopolnila, ki so se nanašala na to.

Glede nezdružljivosti poslanske funkcije bi po predlogu novele, o kateri naj bi sicer odločal državni zbor, za poslance v celoti veljale tako materialne kot procesne določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta zakon predvideva objavo kršitelja na spletni strani in možnost globe, ne pa tudi prenehanja poslanskega mandata. V javnosti so se po razpravi o noveli pojavili številni očitki o privilegijih poslancev.