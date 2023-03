Prenove enot Cash&Carry in energija zaposlenih za rast Mercatorjeve Veleprodaje

Oglasno sporočilo

Foto: Mercator

Za oskrbo več kot 8.000 kupcev skrbi več kot 320 zaposlenih v trinajstih enotah Cash&Carry na skupno 30.000 m2 površine.

Največja enota je Cash&Carry Ljubljana s 5.400 m2 in je hkrati tudi najstarejša Mercatorjeva Cash&Carry trgovina v Sloveniji. Odprta je bila že daljnega leta 1994, od takrat do danes pa je bilo v njej prodanega za približno 500 milijonov evrov blaga. Z odprtjem Cash&Carry Ljubljana se je pravzaprav začel tudi razmah Mercatorjeve veleprodaje.

Ob nenehnem vlaganju v Cash&Carry enote in skrbi za dobro nakupno izkušnjo kupcev ter dobro počutje zaposlenih, so v zadnjem obdobju obnovili tudi notranjost največje Cash&Carry enote v Ljubljani.

»V Cash&Carry Ljubljana smo najprej povečali hladilne zmogljivosti z novimi hladilnicami in zamrzovalnicami ter na novo uredili odpremni del. Tako smo enoto prilagodili novim logističnim zahtevam in povečali učinkovitost logističnih procesov. Z zadnjo prenovo in preložitvijo enote smo se še bolj približali kupcu in njegovim pričakovanjem. Izboljšali smo tudi organizacijo dela in tako prodajalno naredili še prijaznejšo ne le za kupce, pač pa tudi za zaposlene«, je dejal Jože Cajnar, direktor Cash&Carry in operativne prodaje.

Na fotografiji od leve proti desni: Jože Cajnar, direktor Cash & Carry in operativne prodaje, Uroš Valjavec, regijski vodja, Tamara Kokalj, poslovodkinja Cash & Carry Ljubljana in Tomaž Blagotinšek, izvršni direktor Mercator veleprodaje. Foto: Mercator

Nakupovalna pot je zdaj bližja kupčevim navadam, nakupovanje je prijetnejše, nakupovalna izkušnja kupca pa zato bistveno boljša. Prav tako je komisioniranje blaga zaradi urejenega delovnega okolja in učinkovitejše komisionirne poti bolj produktivno, osveženi prostori pa vplivajo tudi na povečanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih.

Najbolj je opazna razširitev ponudbe pri kategoriji vin in pri ostalih alkoholnih pijačah, pri neživilskih izdelkih, močneje so poudarjene akcijske pozicije, Cash&Carry pa je dobil tudi osveženo grafično podobo. Ob dejstvu, da prodaja v Cash&Carry enotah raste in je na trgu prepoznan dodatni potencial, je razširitev ponudbe na policah Cash&Carry Ljubljana prilagojena tudi potrebam trga.

Foto: Mercator

Enote Cash& Carry sicer nudijo tudi dostavo blaga, ki ga na katerikoli konec Slovenije dostavljajo z več kot 75 dostavnimi vozili. Odpremni del je v Cash&Carry tako ena od ključnih razlik v primerjavi z maloprodajnimi enotami. Razlika je tudi v samem razporedu blagovnih skupin, ki so prilagojene tako nakupni poti kupca kot tudi poti komisionarjev, ki nabirajo blago za končnega kupca – naročnika.

Cash&Carry Ljubljana pri tem ni izjema in razvozi približno polovico celotne vrednosti blaga kupcem v Ljubljani z okolico.

»Zaposleni v Veleprodaji, še posebej v Cash&Carry Ljubljana, smo navdušeni nad prenovo enote, kar nam daje nov zagon, da s povezanostjo, odločnostjo in prizadevanji za odličnost storitve še naprej učinkovito rešujemo vse izzive in v skladu z našim sloganom uresničujemo velike načrte vseh svojih poslovnih partnerjev«, je povedala Tamara Kokalj, poslovodkinja Cash&Carry Ljubljana.

Kolektiv Cash & Cary Ljubljana z vodstvom Mercatorjeve Veleprodaje – slogan nad njimi pove vse. Foto: Mercator

»Mercator VP želi biti prva izbira kupcev - pravnih oseb in dobaviteljev pri doseganju njihovih ciljev. Povezujemo kupce in dobavitelje ter jim s širokim asortimanom, konkurenčnostjo, geografsko prisotnostjo in zavzetimi zaposlenimi pomagamo uresničevati njihove cilje. Ker je eden od ključnih ciljev doseči operativno učinkovitost v smislu storitve za kupca in pri procesih v Cash&Carry enotah, bomo še naprej vlagali v razvoj naših Cash&Carry enot in naših zaposlenih, saj si s tem odpiramo vrata za nadaljnjo ambiciozno rast«, je povedal Tomaž Blagotinšek, izvršni direktor Mercator veleprodaje.

Izvršni direktor Mercator Velerpodaje, Tomaž Blagotinšek. Foto: Mercator

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR.