Premium stanovanja v Ljubljani, kjer se prepletajo udobje, varnost in kakovost

Palais & Villa Schellenburg v osrčju Ljubljane ponuja vrhunsko kakovost bivanja, sodobno zasnovo in idealno lokacijo. Kakovost bivanja ni le odvisna od velikosti stanovanja ali lokacije – meri se tudi v številnih drugih kakovostih, ki jih ponujajo premium stanovanja. V osrčju slovenske prestolnice Ljubljane se nahaja prestižni stanovanjski kompleks Palais & Villa Schellenburg, ki obljublja vrhunsko kakovost bivanja, udobje, varnost in sodobno zasnovo.

Udobje in varnost na prvem mestu

Stanovalcem Palais & Villa Schellenburg je na voljo 24-urna recepcija v prostorni in elegantni avli, ki zagotavlja dodatno udobje in varnost. Objekt ponuja tudi posebno sobo za sprejem obiskovalcev v pritličju in stalen videonadzor, kar omogoča sproščeno bivanje v urbanem okolju.

Kakovostni materiali za vrhunsko bivanje

Stanovanjski kompleks Schellenburg se ponaša z vrhunskimi materiali, ki zagotavljajo kakovost bivanja. Med njimi so čudoviti parket Alpod iz oljenega hrasta v barvi konjaka, keramika utility v naravni barvi, keramika FMG Onice Perla in pult iz kamna Lapitec. Kopalnice so opremljene s sanitarno keramiko Villeroy & Boch, kar dodaja piko na i sodobno zasnovanim stanovanjskim enotam.

Izbrana lokacija za kakovostno bivanje

Palais & Villa Schellenburg se nahaja v neposredni bližini zgodovinskega središča Ljubljane in parka Tivoli, ki leži ob vznožju z gozdom poraslega griča Rožnik. Lokacija je idealna za tiste, ki si želijo hiter dostop do narave in mestnega življenja, saj združuje kulturno in zeleno ponudbo slovenske prestolnice.

Prevzemite ključe svojega sanjskega stanovanja

V kompleksu Schellenburg je na voljo še nekaj premium stanovanj, ki obljubljajo najvišjo kakovost bivanja v središču Ljubljane. Ne zamudite priložnosti za kakovostno in udobno bivanje v prestižnem objektu, ki združuje vse, kar si lahko želite od sodobnega doma. Pokličite in se dogovorite za ogled prostih enot v Palais & Villa Schellenburg in se prepričajte sami. Ne zamudite priložnosti, saj so enote v Villi že razprodane.

