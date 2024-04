Preiskovalni novinar Blaž Zgaga v ekipi hrvaškega Nacionala

Slovenski novinar Blaž Zgaga se z aprilom pridružuje hrvaškemu portalu Nacional kot preiskovalni novinar urednik, so sporočili iz tega medija. Med drugim bo vodil novo enoto, ki se bo osredotočala na temeljite in dolgoročne novinarske preiskave na Hrvaškem, v jugovzhodni Evropi ter globalnih zgodbah z Balkana.

Blaž Zgaga je za Nacional redno pisal že med letoma 2016 in 2022 in bil avtor številnih kompleksnih novinarskih preiskav, večinoma v sodelovanju s partnerji mreže European Research Cooperation (EIC), Der Spiegel, Mediapart, Politiken in drugimi.

Zgaga je novinarsko pot začel leta 1993 v osrednjem slovenskem časopisu Delo. V svoji karieri je bil tudi večkrat nagrajen – prejel je sedem mednarodnih nagrad in dve državni nagradi za umetnost.

Je tudi avtor knjižne trilogije o trgovini z orožjem v času jugoslovanskih vojn v devetdesetih letih ter nagrajene gledališke predstave.

Pokrival je regijo Balkana v globalni raziskavi Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) ter bil avtor in predavatelj predmeta Preiskovalno novinarstvo za Executive Education Program na College of Europe v Natolinu na Poljskem.

S knjigami drezal v osir

Nekaterim subjektom njegove preiskave so po objavi grozile milijonske kazni ali zaporne kazni. Med njimi je bil tudi nekdanji slovenski premier Janez Janša, ki je zaradi razkritij podkupovanja pri nakupu oklepnikov Patria v zaporu preživel šest mesecev.

V času pandemije covid-19 je obiskoval program Journalist in Residence na poslovni šoli Chicago Booth v ZDA, nato pa se je junija 2022 preusmeril v uradniško kariero kot tajnik v kabinetu ministrice za pravosodje.

Na državnozborskih volitvah leta 2022 je kandidiral na listi stranke SD, a ni bil izvoljen. Pred kratkim je iz stranke izstopil in se vrnil na področje novinarstva.

"Možnost pridobitve takšnega vpogleda in izkušenj ter vpogleda v notranje delovanje države na najvišji ravni bi lahko bila za vsakega novinarja izjemno dragocena. Spoznal pa sem, da lahko v sedanjih negotovih časih v vlogi novinarja veliko več prispevam k javnemu interesu in družbi," je dejal Zgaga.