Jernej Pavlič, Blaž Zgaga ... Kdo je med 55 srečneži, ki delajo za Golobovo vlado?

Junija so aktualna slovenska vlada in njeni ministri na zaupanje zaposlili 55 ljudi. Čeprav imajo Socialni demokrati trikrat manj ministrstev kot Gibanje Svoboda, pa so v kabinetih svojih ministrov zaposlili skoraj toliko ljudi kot največja vladna stranka.

Socialni demokrati so v okviru štirih ministrstev, ki jih obvladujejo, v prvem mesecu vlade Roberta Goloba zaposlili 23 ljudi. Med temi je kar nekaj posameznikov, ki so za stranko kandidirali na parlamentarnih volitvah, vendar niso bili izvoljeni. Vse to razkrivajo podatki o novih zaposlitvah na zaupanje ministrov, ki jih je vlada Goloba razkrila zaradi poslanskega vprašanja Žana Mahniča iz SDS. Ta je za podatke od vlade zaprosil konec junija, odgovor pa je dobil izven 30-dnevnega roka in sicer šele 17. avgusta.

Levica na dveh ministrstvih zaposlila sedem oseb

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki nadzoruje 11 ministrstev in kabinet predsednika vlade, je na zaupanje političnih funkcionarjev zaposlila 25 oseb. Tretja vladna stranka, Levica, pa je v dveh ministrstvih zaposlila sedem oseb.

Vlada Roberta Goloba sicer želi ustanoviti nova ministrstva in zaposliti še več oseb. Vendar je ideja v javnosti potihnila zaradi poziva največje opozicijske stranke SDS, da o usodi širitve vlade na referendumu odloča ljudstvo.

Predsednik vlade Robert Golob Foto: STA

Urška Gaber

Laura Miklič

Jasna Tatalovič

Gospodarski minister Matjaž Han. Foto: RTV SLO/Zajem zaslona

Martina Rauter

Jernej Štromajer

Klemen Mesarec Hercog

Nastja Trajkovič

Luka Goršek

Tadej Cmerekar Komar

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan Foto: Ana Kovač

Tjaša Žgavec

Tripković Manca Zemljič

Blaž Zgaga

Andraž Melanšek

Anja Aleksič

Katjuša Laznik

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon Foto: Ana Kovač

Kezunovič Krašek Maja

Kotur Milica

Grašič Neva

Bole Patrik

Windischer Daša

Minister brez listnice Aleksander Jevšek Foto: Ana Kovač

Simon Švarc

Dejan Prešiček

Vlasta Stojak

Igor Isajlovič

Tanja Vrzić

Minister za obrambo Marjan Šarec Foto: Reuters

Erdani Matic

Majcen Uršula

Vrhovnik Nika

Zorman Macura Janja

Zupančič Selma

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec Foto: Ana Kovač

Anže Dolinar

Maja Tašner Vatovec

Ana Marinšek

Sašo Furlan

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan Foto: STA

Tjaša Vidic

Andreja Čmaj Fakin

Sandra Kašca

Aleš Šabeder (ni več zaposlen v kabinetu ministra)

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh Foto: STA

Horvat Špela

Kobe Inge

Sever Maja

Ministrica za kulturo Asta Vrečko Foto: STA

Nina Ukmar

Mihael Kelemina

Kim Komljanec

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik Foto: STA

Bojana Bavec

Nika Benedik

Sabina Nemec

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer Foto: Reuters

Kristina Sever

Jernej Pavlič

Tanja Šarabon

Finančni minister Klemen Boštjančič Foto: STA

Klemen Babnik − Javni uslužbenec ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v ministrstvu za infrastrukturo. Javni uslužbenec je začasno premeščen z ministrstva za infrastrukturo na ministrstvo za finance, in sicer od 2. 6. 2022 do prenehanja opravljanja funkcije ministra za finance Klemna Boštjančiča, vendar ne dlje kot do vključno 1. 6. 2024.

− Javni uslužbenec ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v ministrstvu za infrastrukturo. Javni uslužbenec je začasno premeščen z ministrstva za infrastrukturo na ministrstvo za finance, in sicer od 2. 6. 2022 do prenehanja opravljanja funkcije ministra za finance Klemna Boštjančiča, vendar ne dlje kot do vključno 1. 6. 2024. Gordana Pipan − Javna uslužbenka ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas na ministrstvu za infrastrukturo. Javna uslužbenka je začasno premeščena z ministrstva za infrastrukturo na ministrstvo za finance, in sicer od 20. 6. 2022 do prenehanja opravljanja funkcije ministra za finance Klemna Boštjančiča, vendar ne dlje kot do vključno 19. 6. 2024.

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan Foto: STA

Marko Maver

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko (GS) − ena zaposlitev:

Dejan Süč – vodja kabineta ministrice

Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič (GS) − brez zaposlitev

V obdobju od 1. junija 2022 do 29. junija 2022 ni bila realizirana nobena zaposlitev.

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar (GS) − brez zaposlitev

Od 1. junija 2022 pa do 29. junija 2022 ministrica v svojem kabinetu ni zaposlila nikogar.

Minister za Slovence po svetu Matej Arčon (GS) − brez zaposlitev

V uradu ni zaposlitev, vezanih na zaupanje ministra.