Blaž Zgaga med prejemniki nagrade Deutsche Welle za svobodo govora

Deutsche Welle to nagrado podeljuje od leta 2015 posameznikom, ki se zavzemajo za človekove pravice in svobodo izražanja v medijih. Letos, v času pandemije koronavirusa, so jo podelili 17 novinarjem, ki "predstavljajo vse novinarje širom sveta, ki so izginili, bili aretirani ali so jim grozili zaradi njihovega poročanja o pandemiji koronavirusa," je ob današnjem svetovnem dnevu medijske svobode na svoji spletni strani objavil Deutsche Welle.

"Vsakršna oblika cenzure lahko povzroči žrtve"

"V času globalne zdravstvene krize ima novinarstvo ključno funkcijo, vsak novinar pa nosi veliko odgovornost," je ob razglasitvi nagrajencev v Berlinu izjavil generalni direktor Deutsche Welle Peter Limbourg. "Državljani katerekoli države imajo pravico dostopa do informacije, ki temelji na dejstvih in kritičnih ugotovitvah," je dejal. "Vsakršna oblika cenzure lahko povzroči žrtve in vsak poskus kriminalizacije novinarskega pokrivanja trenutne situacije jasno krši svobodo izražanja," je poudaril.

Na vrhu seznama je srbska novinarka Ana Lalić, ki je bila celo zaprta za dva dni, ker je za portal Nova.rs poročala o pomanjkanju medicinske in zaščitne opreme v Novem Sadu.

Zgaga deležen nadlegovanja vlade in anonimnih groženj s smrtjo

Kot drugi na seznamu pa je naveden slovenski novinar Blaž Zaga, ki je bil kot svobodni novinar in član Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev "deležen nadlegovanja vlade in anonimnih groženj s smrtjo", piše v utemeljitvi.

Sledi beloruski novinar Sergej Sazu, ki je bil priprt 11 dni, ker je bil kritičen do ravnanja oblasti v pandemiji koronavirusa. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pred tem posvaril, da "bo treba poskrbeti za medije, ki poročajo o pandemiji".

Med dobitniki nagrade so še ruska novinarka Elena Milašina, venezuelski svobodni novinar Darvinson Rojas, Iranec Mohamed Mosaed, Beatific Ngumbwanda iz Zimbabveja, David Musisi Karyankolo iz Ugande, Nurcan Baysal in Ismet Cigit iz Tučije, jordanski novinar Fares Sajeh, indijski Siddharth Varadarajan, Sovann Rithy iz Kambodže in Maria Victoria Beltran iz Filipinov. Med nagrajenci so še trije kitajski novinarji - Chen Qiushi, Li Zehua in Fang Bin.