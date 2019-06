Predstavniki Roga: Mol z dialogom ni mislil resno

Na novinarski konferenci so najprej pojasnili, da so delavci omenjenega podjetja v ponedeljek popoldne nenapovedano začeli postavljati gradbeno mrežo in naredili zarezo v asfalt. Na vprašanje takrat prisotnih uporabnikov Roga so odgovorili, da bodo začeli rušiti zid.

Dejanje jih je močno presenetilo, ker so "ravno vstopili v pogovor z občino o prihodnosti Avtonomne tovarne Rog in poteku sanacijskih del", so predstavniki Roga zapisali v izjavi, ki so jo opoldne prebrali medijem. Po njihovih besedah so ravno tega dne pripravili odgovor županu Zoranu Jankoviću na dopis, v katerem so usklajevali okoliščine srečanja.

Kot je pojasnil eden od rogovcev, je občina želela vedeti, s kom in o čem se bodo pogovarjali ter ali se bodo držali dogovora. Vse to so po njegovih besedah zagotovili. Tega, da bi govoril argument moči, kot to po njegovem mnenju nakazuje postavljena mreža, pa ne bodo sprejeli.

Tako Molu ni mogoče zaupati, saj se je nekako ponovila zgodba izpred treh let, ko so z namero po vzpostavitvi gradbišča na območje tovarne sredi noči vstopili varnostniki z bagrom. "Najprej želimo, da se to odstrani, potem se lahko usedemo za mizo," je povedal eden od rogovcev. Skupaj nameravajo pripraviti lastne predloge o tem, kako bi lahko sanacija potekala in kako bi se stvari premaknile naprej. Takšni posegi po njegovem mnenju le "podaljšujejo status quo".

"Rog smo ubranili leta 2016 in ga bomo tudi leta 2019"

K dialogu s skupščino Roga je sicer župana prek peticije pozvalo več kot 1.500 posameznikov, kolektivov in institucij, svojo pripravljenost nanj pa je župan po njihovih navedbah izrazil v uradnem odgovoru na vprašanja mestnih svetnikov. Po poskusu rušenja, ki se je zgodil, ne da bi bili prisotni na območju tovarne o tem obveščeni, zdaj sklepajo, da Mol z dialogom ni mislil resno.

Sami trdijo, da nočejo vztrajati v propadajoči stavbi, obenem pa so prepričani, da novi projekt Center Rog, ki ga Mol želi zgraditi na tem mestu, kaže "na nezmožnost občine, da se sooči z realnimi problemi in prebivalcem ne ponuja drugega, kot da opazujejo, kako se prestolnica spreminja v lunapark za turiste in bogate investitorje".

Ker uporabniki Rog dojemajo kot "platformo, ki omogoča artikulacijo neizrečenih pomislekov in predlogov k razvojnim vizijam mesta od spodaj navzgor", bodo predvidoma 18. junija ob 18. uri na dvorišču tovarne priredili javno tribuno, na katero vabijo prebivalce, ustvarjalce in kritično javnost, da bi se pogovorili o razvojnih alternativah, ki bi bile cenejše, bolj ekološke in prijaznejše za prebivalce.

Kot so še poudarili, so mnogi kritični do projekta Center Rog, ocenjenega na okrog 27 milijonov evrov. Med ustvarjalci zanj ni pravega zanimanja, zanimanje po njihovih besedah kažejo samo investitorji, gradbinci in gostinci.

"Rog smo ubranili leta 2016 in ga bomo tudi leta 2019," so še sporočili uporabniki. Danes sicer gradbincev (še) ni bilo na vidiku.