Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je iztekel sredi oktobra. Prispelo je 14 predlogov možnih kandidatov. Med tistimi, ki naj bi jih predsednica uvrstila v ožji krog, so direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

A po dveh krogih posvetovanj jasne podpore kateremu od kandidatov še ni bilo. Pot do novega varuha, ki sicer v DZ potrebuje dvotretjinsko podporo, bi lahko bistveno olajšala vsaj koalicijska usklajenost, so po drugem krogu sporočili iz predsedničinega urada.

Iskanje kompromisov

Pirc Musar naj bi si na mestu varuhinje želela Katarino Bervar Sternad. Kot je bilo slišati po drugem krogu usklajevanj, naj bi bila predsednica ob zagotovljeni podpori za izvolitev Bervar Sternad pripravljena stopiti korak nazaj pri koalicijski kandidatki za mesto na čelu Banke Slovenije Saši Jazbec.

Po neuradnih informacijah pa že v največji vladni stranki po drugem krogu posvetovanj ni bilo zagotovljenih vseh poslanskih glasov v podporo kandidatki za varuhinjo Bervar Sternad. Več možnosti, da dobi glasove Svobode, naj bi takrat imel kandidat Andraž Zidar.

To stališče je nekaj obrvi privzdignilo tudi v koalicijskih partnericah. SD je sicer v prvem krogu posvetovanj podporo izrazila aktualnemu varuhu Svetini, v Levici pa so bili naklonjeni predsedničini kandidatki.

Po informacijah STA pa naj bi bili zdaj v Svobodi za varuha pripravljeni podpreti kateregakoli od štirih kandidatov, ki so se uvrstili v ožji krog.

Za 60 glasov v parlamentu, ki so potrebni za izvolitev varuha, pa bo potrebna tudi podpora kandidatu iz opozicije, ki pa Bervar Sternad ne podpira. Morda bi podporo, predvsem od NSi, utegnil dobiti Zidar.

Trenutno kot vodji dva namestnika

Kadrovska kombinatorika torej še ni končana. Danes naj bi predsednica prisluhnila več poslanskim skupinam, potem ko je prve pogovore opravila že minuli teden, že v četrtek se je namreč sestala z vodjo poslanske skupine Levica Matejem Tašnerjem Vatovcem.

Dozdajšnjemu varuhu Petru Svetini se je šestletni mandat iztekel v nedeljo, institucijo Varuha pa od ponedeljka do imenovanja novega varuha vodi namestnik varuha Ivan Šelih.

Predsednica sicer še vedno išče tudi podporo kandidatu za guvernerja Banke Slovenije po tem, ko njen prvi predlog kandidature nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa v DZ ni prejel zadostne podpore. Novi guverner oz. guvernerka za izvolitev potrebuje 46 glasov poslancev.

Guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se je šestletni mandat iztekel 8. januarja, vodenje slovenske centralne banke pa je začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc.

Predsednica naj bi po poročanju Dela razmišljala tudi o tem, da za guvernerja Banke Slovenije predlaga Dolenca.