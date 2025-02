Posebni zahvali predsednice Nataše Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelila zahvale predsednice za enkratni dosežek. Zahvalo so prejeli Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 z oživljanjem rešil življenje ter dijakinje in dijaki Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos pomagali sovrstnikom.

Prvo zahvalo predsednice je prejel Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 s svojim hitrim in odločnim postopkom oživljanja preprečil tragedijo ter tako rešil življenje kolesarja.

Zahvali predsednice za enkratni dosežek. Foto: Bojan Puhek

Drugo zahvalo pa je predsednica podelila dijakinjam in dijakom Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos s svojim ravnanjem pokazali izjemno solidarnost in nesebično pripravljenost pomagati sovrstnikom, so danes sporočili iz urada predsednice.

V omenjenem požaru je bilo ranjenih 11 dijakov. Eden je bil močno opečen, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju.

"Ob pomoči sočloveku ne rešujemo le njega, temveč tkemo nevidne niti povezanosti, ki krepijo človeštvo"

Podeljeni priznanji sta izraz spoštovanja in zahvala prejemnikom, ki so s svojo nesebičnostjo, pogumom in srčnostjo postali zgled, so navedli v uradu. Kot je v govoru izpostavila Pirc Musar, ob pomoči sočloveku ne rešujemo le njega, temveč tkemo nevidne niti povezanosti, ki krepijo človeštvo. Pomembno je zavedanje, da pomoč, ki jo nudimo drug drugemu, ni nujno materialna. "Včasih je dovolj že topla beseda, iskreno poslušanje ali občutek, da človek ni sam. To gradi mostove zaupanja, varnost in skupnost," je dejala predsednica. Zahvala Domski dijaški skupnosti Dijaškega doma Ivana Cankarja. Foto: Bojan Puhek

Skupnost, ki temelji na sodelovanju, je močnejša in odpornejša, saj ustvarja mrežo solidarnosti, ki omogoča hitrejše okrevanje po težkih preizkušnjah, je prepričana Pirc Musar.

"Tovrstna podpora ne prinaša koristi le tistim, ki jo prejmejo, temveč tudi tistim, ki jo nudimo, kajti občutek, da smo naredili nekaj dobrega, napolni srce s toplino in nas spodbudi k nadaljnjim dejanjem dobrote," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Slavnostnega dogodka so se poleg dijakov Dijaškega doma Ivana Cankarja udeležili tudi dijakinje in dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem, s katerimi je Pirc Musar po zaključeni slovesnosti nadaljevala pogovor o državljanski vzgoji in družbeni angažiranosti. Predsednica namreč meni, da je izjemno pomembno, da mladi aktivno sodelujejo pri oblikovanju svoje prihodnosti na civilni in na politični ravni, so navedli v njenem uradu.

Pirc Musar v pogovoru z mladimi vedno znova izpostavlja velik pomen aktivnega državljanstva, pa tudi pomen ohranjanja in negovanja slovenskega jezika in kulture, saj sta temelj identitete, so še zapisali.