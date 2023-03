Pred tremi leti v Sloveniji potrdili prvo okužbo s koronavirusom

Na današnji dan pred tremi leti so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, in sicer pri Ljubljančanu, ki je pripotoval iz Maroka prek Italije v Slovenijo. Doslej so v Sloveniji po podatkih NIJZ potrdili preko 1.329.000 okužb, a po treh letih virus zaradi spremenjenih okoliščin na vsakdanje življenje skorajda nima več vpliva.

Prvi okuženi v Sloveniji je 4. marca 2020 obiskal svojega osebnega zdravnika, ki ga je glede na vidne znake obolelosti napotil na infekcijsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer so mu odvzeli bris. Rezultat na okužbo je bil pozitiven, bolnika pa so skladno z vnaprej določenim protokolom tudi hospitalizirali.

Okuženi je bil na potovanju v Maroku v stiku z 19 sopotniki

Epidemiologi so takrat ugotovili, da je bil prvi okuženi v Sloveniji v stiku z 19 sopotniki na potovanju v Maroku, od tega s 16 Slovenci in tremi Hrvati. V zdravstvenem domu na Viču je bil v stiku s sedmimi osebami. Drugo in tretjo okužbo s koronavirusom so v Sloveniji nato potrdili pri osebah, ki sta s prvim okuženim potovala po Maroku. Dan po prvi potrjeni okužbi je skupno število potrjenih okužb v Sloveniji naraslo na šest.

Prva Slovenca, okužena s koronavirusom, sta bila sicer februarja 2020 potnika ladje Diamond Princess, a sta okužbo po tedanjih zagotovilih pristojnih prebolela na Japonskem.

Epidemija je bila v Sloveniji prvič razglašena osem dni po potrditvi prvega primera. Ob tem se je zaprlo javno življenje v državi, tako so bile več mesec zaprte šole, nenujne trgovine in storitvene dejavnosti, v državi pa je nekaj časa veljala omejitev gibanja ljudi na občine prebivališča. Kasnejše valove epidemije je nato med drugim zaznamovalo občasno omejevanje gibanja na statistične regije in občasna nočna omejitev gibanja.

V Sloveniji je doslej umrlo več kot 9.100 oseb

Prvi covidni bolnik je v Sloveniji umrl 14. marca, bil je oskrbovanec metliškega doma za starejše občane. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je doslej v Sloveniji umrlo več kot 9.100 oseb, ki so jim v 28 dneh pred smrtjo potrdili okužbo s koronavirusom.

V Sloveniji je doslej s prvim odmerkom cepljenih nekaj več kot 1.267.000 oseb, z vsemi pa skoraj 1.224.000.

Konec leta 2021 je začel veljati zakon, po katerem so tisti, ki so utrpeli hude posledice zaradi cepljenja proti covidu-19, ali svojci umrlih zaradi cepljenja upravičeni do odškodnine. Ministrstvo za zdravje je po poročanju Dnevnika doslej prejelo 105 odškodninskih zahtevkov. Petčlanska komisija zdravnikov, ki ugotavljajo morebitno vzročno povezavo, je doslej mnenje podala v petih primerih, odškodnine še niso bile izplačane, saj zadeve še niso pravnomočne.

Koronavirus je izbruhnil konec leta 2019 v mestu Wuhan

Zaradi spremenjenih okoliščin je konec februarja letos posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ prenehala z delom. Bolezen covid-19 je obvladljiva z obstoječimi sistemi, je takrat poudaril nekdanji vodja skupine epidemiolog Mario Fafangel.

Koronavirus je izbruhnil konec leta 2019 v mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei. Žarišče izbruha naj bi bila tržnica z ribami in živalmi, kjer se je virus razširil z živali na človeka. Že kmalu po izbruhu okužb s koronavirusom so se sicer pojavila ugibanja, da naj bi virus ušel iz laboratorija na Kitajskem.

To je v najnovejšem poročilu urada nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti Avril Haines ocenilo tudi ameriško ministrstvo za energijo. Peking je poročilo že obsodil in Washington pozval, naj preneha politizirati vprašanje izvora covida-19.