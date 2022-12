Pred prazniki sindikat Tuša pripravlja stavko, pogajanja še tečejo

Sindikat Tuša za 23. december pripravlja stavko zaposlenih, je danes povedala predsednica sindikata Mirjana Janjić. Kot je pojasnila, jim je sicer uprava Tuša na današnjih pogajanjih predstavila ponudbo glede višjih plač in krepitve drugih pravic delavcev, ki jo bodo zdaj preučili skupaj s stavkovnim odborom in zaposlenimi.

Janjićeva je tako napovedala, da se bodo pogajanja še nadaljevala. Za zdaj ni znano, ali bo morebitna stavka celodnevna. Sindikat od podjetja zahteva dvig osnovne plače, da ta ne bo nižja od zakonsko določene minimalne plače. Zahtevajo tudi povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 7,96 evra oz. v višini zgornjega neobdavčenega zneska ter dvig nadomestila za prevoz na delo in z njega na 100 odstotkov cene javnega prevoza ali kilometrino v višini zgornjega neobdavčenega zneska.

Na vedno večje nezadovoljstvo zaposlenih opozarjajo že dlje časa

Poleg tega zahtevajo izplačilo regresa za letni dopust v denarni obliki, znašati pa mora vsaj 1.400 evrov. V pogodbi o zaposlitvi delavca naj se določi konkretna poslovalnica oz. točen kraj opravljanja dela, v delovni čas naj se všteva priprava na delo in zaključevanje dela, ta pa naj se evidentira tako, da evidence ustrezajo dejanskemu stanju, ki zajema vsakršno prisotnost na delovnem mestu in druge delavčeve obveznosti, so še našteli v sindikatu.

Kot so spomnili, na vedno večje nezadovoljstvo zaposlenih opozarjajo že dlje časa: "Na zahteve smo opozarjali s protestnim shodom, medijskimi objavami, zbiranjem podpisov za stavko in terenskimi akcijami." Če v vodstvu ne bodo imeli posluha zanje, so napovedali možnost stavke.

"Zaradi kadrovske podhranjenosti so zaposleni vedno bolj obremenjeni"

"Zaradi kadrovske podhranjenosti so zaposleni vedno bolj obremenjeni, premeščajo jih iz ene poslovalnice v drugo, povečujeta se bolniška odsotnost in izčrpanost, kar posledično vodi v težje okvare zdravja in invalidnost," so opisali. Navedli so, da sindikat šteje več kot 500 delavcev, da so pod peticijo na panožni ravni v potrditev zahtev zbrali 7.000 podpisov, v podporo stavki pa do zdaj 1.300 podpisov.

Družba Engrotuš, kot se uradno imenuje trgovec Tuš, zaposluje okoli 2.800 ljudi. Lani je ustvarila 454,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,01 odstotka več kot leta 2020. Lanski čisti dobiček je znašal 4,2 milijona evrov, medtem ko je imelo podjetje leta 2020 31,2 milijona evrov izgube.