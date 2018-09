Pred očmi policistov pijan povzročil prometno nesrečo in pobegnil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogodek se je zgodil pred očmi kranjskih policistov, zato jim ga je po pobegu s kraja že po nekaj sto metrih uspelo ustaviti. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal skoraj 2,5 promila alkohola (1,14 mg/l).

Prometna nesreča v takem stanju je bila zato samo še vprašanje časa, k sreči pa je imela za posledico samo materialno škodo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti voznika obravnavajo zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter povzročitve prometne nesreče in pobega s kraja. Voznika so tudi pridržali.