Pred nami večinoma oblačno, a suho vreme

Padavine bodo do poldneva večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Dnevne temperature bodo dosegle 18 stopinj Celzija, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Do četrtka bo prevladovalo večinoma oblačno, a suho vreme.

Danes bo na Primorskem večinoma suho s šibko burjo. Drugod bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do poldneva od zahoda večinoma ponehale. Popoldne bo lahko nastala še kakšna ploha, oblačnost se bo ponekod trgala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo oblačnosti manj. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v sredo ponehala. V četrtek bo sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.