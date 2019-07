Pravna podlaga za uporabo dronov v policiji ni protiustavna

Potem ko je ustavno sodišče razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije glede uporabe tehničnih sredstev za prepoznavo registrskih tablic, se je sedaj opredelilo še do dela zakona, ki govori o uporabi brezpilotnikov. Tokrat so ugotovili, da pravna podlaga za uporabo brezpilotnikov pri opravljanju policijskih nalog ni neustavna.

Presojo zakona o nalogah in pooblastilih policije je na ustavnem sodišču zahteval varuh človekovih pravic. Varuh je spodbijal določbe, ki se nanašajo na uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic in uporabo brezpilotnikov pri opravljanju policijskih nalog ter zbiranje podatkov o letalskih potnikih.

Ustavno sodišče zahtevo obravnava po delih. Pred kratkim so tako ustavni sodniki razveljavili del zakona glede uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic, saj so menili, da je v neskladju s pravico do varstva osebnih podatkov po 38. členu ustave.

Predlagatelj je sicer prepričan, da je določba o dronih tudi v neskladju s ustavno pravico do svobode gibanja. Foto: Reuters

Varuh: Zakon uporabo dronov v policiji dovoljuje na preveč splošen način

Tokrat pa so se lotili 114.a člena zakona, ki ureja eno izmed osmih pravnih podlag za uporabo brezpilotnikov za zbiranje podatkov pri opravljanju policijskih nalog. Varuh človekovih pravic meni, da je uporaba dronov pri delu policije sporna, ker je v zakonu dovoljena "na tako izrazito splošen način, da ne more več biti zadoščeno iz ustave izhajajoči zahtevi po sorazmernosti s koristmi".

Ob tem pri varuhu kot najbolj kritično vidijo določbo, ki govori o tem, da je uporaba dronov dovoljena tudi za dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov ter identificiranje storilcev. Po navedbah varuha se z brezpilotniki uvaja tehnologija, ki bo omogočala stalni in vsesplošni nadzor in bo postajala vse bolj sofisticirana, napredna in zmogljiva.

Policija bi z uporabo dronov lahko opravljala naloge, ki jih sicer opravljajo z veliko dražjim helikopterjem. Foto: Reuters

A je po mnenju ustavnih sodnikov predlagatelj skopo utemeljil neskladje izpodbijane določbe. Iz navedb varuha bi bilo sicer po mnenju ustavnih sodnikov mogoče sklepati, da pritožnik zatrjuje, da bi moral zaradi večje nevarnosti za zasebnost za uporabo brezpilotnega zrakoplova po izpodbijani določbi obstajati drugačen režim za uporabo brezpilotnega zrakoplova. "Vendar ostaja predlagatelj v tem delu zahteve na ravni splošnega zatrjevanja posebne nevarnosti brezpilotnih zrakoplovov za varstvo zasebnosti," so zapisali v odločbi.

Kot so dodali, zgolj z razlago zakona, ki ne sledi ustaljenim metodam razlage, in s splošnim zatrjevanjem nevarnosti brezpilotnikov za varstvo osebnih podatkov predlagatelj ne more utemeljiti neskladja izpodbijane določbe z varstvom osebnih podatkov iz 38. člena ustave.

Predlagatelj je sicer prepričan, da je določba o dronih tudi v neskladju s ustavno pravico do svobode gibanja. A varuh tudi s temi, po njihovem mnenju pavšalnimi navedbami ni prepričal ustavnih sodnikov.

Zato je ustavno sodišče soglasno sklenilo, da določba ni v neskladju z ustavo. Določbe o zbiranju podatkov o letalskih potnikih pa bodo presojali posebej.