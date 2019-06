Droni in nova evropska pravila: težje se bo skriti

Enotni evropski predpisi za letenje z droni, ki bodo nadomestili nacionalne predpise, prinašajo številne novosti. Razočarani bodo predvsem tisti, ki so menili, da je bila dosedanja slovenska uredba obširna, saj so novi predpisi bistveno bolj kompleksni. Pravila so dobra novica za mnoge, ki bodo zdaj lahko leteli tudi na nekaterih območjih, kjer zaradi tehničnih omejitev niso smeli. Večje bodo sankcije, urediti bo treba vprašanje nadzora.

Dva dneva pred evropskimi volitvami, 24. maja, je Evropska komisija sprejela evropske predpise za drone, 11. junija pa je bila Izvedbena uredba EK 2019/947 objavljena tudi v Uradnem listu EU. Novi predpisi začnejo veljati 1. julija letos, a v uporabi bodo šele leto kasneje, 1. julija 2020.

Večje bodo sankcije, urediti bo treba vprašanje nadzora. Foto: Metka Prezelj Zakonodaja EU je obsežna in zlasti precej drugačna od sedanje slovenske zakonodaje, saj temelji na oceni tveganja posamezne operacije, so dejali na Javni agenciji za civilno letalstvo (CAA).

"Agencija je k implementaciji Izvedbene uredbe pristopila aktivno že pred njenim sprejemom, sodeluje tudi s pristojnim ministrstvom, torej Ministrstvom za infrastrukturo, v sodelovanju s katerim bo treba pripraviti izvedben (slovenski) predpis. Ta bo na novo opredelil sankcije za kršitev predpisov EU, ki bi po mnenju agencije morale biti bistveno večje od sedanjih, kot tudi uredil posamezna vprašanja za implementacijo zgoraj navedenih zahtev. Seveda bo v okviru navedenega treba urediti tudi vprašanje nadzora," so pojasnili.

Kaj to pomeni za dosedanje imetnike dovoljenj



V Sloveniji imamo trenutno



Za vse dosedanje imetnike nacionalnih potrdil oziroma dovoljenj objava novih pravil ničesar ne spremeni vsaj do 1. julija 2021, za vse druge, ki letijo za prosti čas in rekreacijo, kot so na primer modelarji, pa do 1. julija 2020.



Natančnejša časovnica je dostopna na tej povezavi.



Agencija za civilno letalstvo (CAA) bo do 30. junija 2020 še naprej izdajala dovoljenja v skladu z



Dovoljenja, ki so in bodo izdana v skladu s trenutno veljavno Uredbo, bodo veljala do 30. junija 2021, ne glede na to, kdaj so bila dovoljenja pridobljena.



Kot so pojasnili na CAA, do 30. junija 2020 še ne bo možno zaprositi za pridobitev dovoljenja po pravkar objavljenih predpisih EU oziroma delovati po njih. V Sloveniji imamo trenutno 234 imetnikov potrdil oziroma dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov , od katerih imata dovoljenje za delo v najvišji kategoriji z najvišjimi tehničnimi zahtevami le dva.Za vse dosedanje imetnike nacionalnih potrdil oziroma dovoljenj objava novih pravil ničesar ne spremeni vsaj do 1. julija 2021, za vse druge, ki letijo za prosti čas in rekreacijo, kot so na primer modelarji, pa do 1. julija 2020.Agencija za civilno letalstvo (CAA) bo do 30. junija 2020 še naprej izdajala dovoljenja v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov , ki v Sloveniji velja od 13. avgusta 2016.Dovoljenja, ki so in bodo izdana v skladu s trenutno veljavno Uredbo, bodo veljala do 30. junija 2021, ne glede na to, kdaj so bila dovoljenja pridobljena.Kot so pojasnili na CAA, do 30. junija 2020 še ne bo možno zaprositi za pridobitev dovoljenja po pravkar objavljenih predpisih EU oziroma delovati po njih.

V Sloveniji imamo trenutno 234 imetnikov potrdil oziroma dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, od katerih imata dovoljenje za delo v najvišji kategoriji z najvišjimi tehničnimi zahtevami le dva. Foto: Reuters

Mnogi bodo lahko leteli tudi tam, kjer do zdaj niso smeli

"Za nas to zagotovo pomeni napredek in korak v pravo smer, pa tudi obveznost, da se predpis ustrezno in pravočasno implementira," pojasnjuje Boštjan Vidmar, predsednik sveta zavodov na Inštitut za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS).

Bolj zadovoljni bodo vsi tisti, ki so se pripravljeni potruditi in pridobiti znanje, saj bodo lahko pod določenimi pogoji legalno leteli tudi v področjih, kjer zaradi tehničnih omejitev dronov to ni bilo dovoljeno.

Trenutno je letenje na črno, brez ustreznih dovoljenj, problem, pravi Vidmar, ki dodaja, da sicer ni edini, je pa najbolj pereč, saj zmanjšuje zdravo konkurenčnost, pa tudi varnost. Foto: Metka Prezelj Omejitve bodo predvsem geografske narave in na podlagi izvedene ocene tveganja. "Če bo tveganje nizko in sprejemljivo, potem ne bo ovir tudi za drone, ki zdaj niso zadostili tehničnim zahtevam, kot so na primer najbolj razširjeni produkti proizvajalca DJI. Dalo se bo bistveno več kot zdaj, treba pa bo pridobiti ustrezno znanje in veščine, kar bo obsežnejše," pojasnjuje Vidmar.

Novi predpisi tudi modelarjem, ki letijo za prosti čas in rekreacijo, omogočajo več pravic in nove možnosti. "A le pod pogojem, da se deležniki, kot so modelarski klubi in drugi pristojni, ustrezno in pravočasno organizirajo, sicer bodo s pravili izenačeni z vsemi drugimi, ki bodo svoje drone 'kupili v trgovini'", pove Vidmar, ki je tudi sam modelar.

"Težje se bo skriti"

Trenutno je letenje na črno, brez ustreznih dovoljenj, problem, pravi Vidmar, ki dodaja, da sicer ni edini, je pa najbolj pereč, saj zmanjšuje zdravo konkurenčnost, pa tudi varnost.

"Kar se tiče večjega nadzora sam osebno, čeprav upam, da se motim, tudi v prihodnosti ne vidim neke večje spremembe brez povečanja kadra, namenjenega za to področje. Stvar je jasna – toliko, kot je na voljo kadra, toliko je lahko nadzor na terenu dejansko uspešen. Menim pa, da pristojni v okviru danih možnosti delajo dobro," pove Vidmar.

Zaradi prihajajočega registra dronov, ki bo obvezen za vse, bo nadzor morda nekoliko lažji, ocenjuje Vidmar. Proces informiranja se bo začel že pri prodajalcih.

"Poleg tega povezljivost, tehnološki razvoj opreme in servisov, omogoča pristojnim organom bolj učinkovito pridobivanje informacij, večje so možnosti sledenja in odkrivanja nepravilnosti. V glavnem, težje se bo skriti, sploh takrat, ko bo zaživela elektronska identifikacija v realnem času," pravi Vidmar.

Operaterji dronov morajo biti dobro vidni. Foto: Metka Prezelj

Ključnega pomena bo učinkovito in pravočasno seznanjanje z novimi predpisi

Po eni strani bo bolje, saj bodo predpisi že napisani in usklajeni, šlo bo predvsem za implementacijo, kar pa je obsežno.

Ključno bo, da se poskrbi za učinkovito in pravočasno seznanjanje z novimi predpisi, da se začne izobraževalni proces s poudarkom na prepoznavanju in oceni tveganja ter navsezadnje, da se okrepi promocija varnosti.

Ali je smiselno pridobiti dovoljenje za letenje do uporabe novih pravil

Na vprašanje, ali je v času do veljavnosti novih pravil smiselno pridobiti dovoljenje v Sloveniji, Vidmar odgovarja, da kdor želi do takrat z dronom delati v Sloveniji, druge možnosti nima.

"Če ima kdo namero ali potrebo postati operater za izvajanje dejavnosti pred 1. julijem 2020, druge možnosti niti nima, pa čeprav mu bo potrdilo/dovoljenje veljalo le do 1. julija 2021 in le na ozemlju Slovenije," pojasni Vidmar.

Ne glede na nova pravila, je pomembno, da se pred uporabo dronov prepričamo, ali ravnamo pravilno, predvsem se moramo prepričati, ali na mestu, kjer želimo, sploh lahko letimo – pomembno je torej poznavanje slovenskega zračnega prostora.

"Velik del znanja, sploh o zračnem prostoru in o tem, kako prepoznati tveganje, pa je moč pridobiti že zdaj, z udeležbo na delavnicah, ki jih organizira CAA. Tu pridobljeno znanje je zagotovo koristno tudi za naprej," je dejal Vidmar, ki je tudi eden izmed predavateljev na izobraževanjih.

"Največjo težavo predstavlja tehnološki razvoj, saj težko predpišeš nekaj, kar je lahko jutri že zastarelo, potem pa tega ne moreš ustrezno nadgrajevati in spreminjati," meni Vidmar. Foto: Metka Prezelj

Uredba je poskušala predpisati in uokviriti vse, kar se je dalo, pojasnjuje Vidmar. "Največjo težavo predstavlja tehnološki razvoj, saj težko predpišeš nekaj, kar je lahko jutri že zastarelo, potem pa tega ne moreš ustrezno nadgrajevati in spreminjati," meni Vidmar.

Med starimi nacionalnimi in novimi, harmoniziranimi evropskimi predpisi je težko neposredno primerjati, saj je koncept povsem drugačen, pravi Vidmar, ki pojasnjuje, da je pri novih evropskih pravilih ključno merilo za odločanje ocena tveganja.

"Če je dosedanja zakonodaja predpisovala, kaj vse moraš narediti, da boš dosegel sprejemljivo raven tveganja, nova obratno najprej določa raven tveganja, v nadaljevanju pa moraš ti dokazati, kako jo boš dosegel s tehničnimi in operativnimi ukrepi. Pri samih omejitvah, kje se sme leteti in kje ne, bo zdaj večja razlika med varovanjem premoženja in zaščito zdravja ter življenj - slednje je najvišje zaščiteno," pove Vidmar.

To poskuša pojasniti s praktičnim primerom letenja nad mestom. "Če bi bilo, teoretično gledano, mesto prazno, bi tam lahko leteli s skoraj katerimkoli dronom, saj bi v najslabšem primeru povzročili zgolj materialno škodo. Seveda pa naselja v večini primerov pomenijo tudi ljudi in tako nova zakonodaja podobno kot dosedanja z vidika varnosti deli področja letenja na nenaseljena, kjer je tveganje poškodb majhno, in pa na naseljena, kjer bodo omejitve še naprej stroge," pojasnjuje Vidmar.

Po novem ni več takšne delitve, kot smo jo poznali do zdaj, torej delitve na komercialno letenje, ko je šlo za izvajanje dejavnosti, in nekomercialno uporabo dronov v smislu prostega časa in rekreacije. "Imeli bomo tri kategorije, in sicer odprto, posebno in certificirano. Predvidevam, da bo 95 odstotkov vseh uporabnikov v odprti kategoriji," meni Vidmar.