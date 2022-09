Pozor: zaradi nesreče popolna zapora štajerske avtoceste

Na prometnoinformacijskem centru priporočajo obvoz po regionalni cesti. Vozniki, ki vozijo proti Ljubljani, naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče.

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah.

Zaradi poplav so zaprte ceste Petrina-Osilnica, Petrina-Fara, Vinica-Učakovci, Kot-Sodevci in Kot-Grgelj.

Na gorenjski avtocesti bo v noči na petek zaprt predor Šentvid proti Ljubljani. Nočna zapora bo med 20. in 5. uro, promet bo preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico in Celovško cesto.

Dolenjska avtocesta bo zaprta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na soboto med 20. in 5. uro. Obvoz bo potekal preko Škofljice in Dolenjske ceste do ljubljanske južne obvoznice in priključka Ljubljana jug.

Do 13. oktobra bodo na dolenjski avtocesti zaprti priključek Dobruška vas, izvoz iz smeri Ljubljane in uvoz proti Obrežju.