Pozor: ponoči obilno sneženje, grozi tudi nevarnost poplav #video

Video: Planet TV

Zaradi nesreče je bila zaprta primorska avtocesta Primorska avtocesta je bila zvečer zaprta med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj. Cesto so pozno zvečer ponovno odprli za promet. Izločanje tovornih vozil zaradi prometne nesreče: - na primorski avtocesti na počivališču Povir (iz smeri Fernetičev) proti Ljubljani; - na primorski avtocesti na počivališču Ravne (iz smeri Kopra) proti Ljubljani. Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkoma Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila z ponjavami do 8 ton, 1 stopnja. Razmere na cestah lahko spremljate tudi na naši prometni spletni strani.

V Družbi za avtoceste so zapisali, da bo ponoči velik del države zajelo močno sneženje. Najbolj obilno naj bi bilo od Razdrtega do Trojan in od Karavank do Novega mesta, prav tako v Ljubljani in njeni okolici. Lokalno naj bi zapadlo med 20 in 30 centimetrov snega, ki pa se bo že v torek dopoldne začel taliti. Na Postojnskem bo precej vetrovno z burjo.

V torek bodo padavine čez dan ponehale

Foto: Ana Kovač Ponoči se bodo padavine še nekoliko okrepile, burja na Primorskem bo do jutra ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo malo pod 0, na Primorskem do 5 stopinj Celzija.

V torek dopoldne bo na jugu sneg prehajal v dež. Čez dan bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do noči na sredo. V severovzhodni Sloveniji se bo popoldne oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

NEVARNOST POPLAV IN NASTAJANJA LEDENIH SVEČ Ker se bo v prihodnjih deh otoplilo, hkrati pa so napovedane padavine, je pričakovati pospešeno taljenje snega. Uprava za zaščito in reševanje zato opozarja, da lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic. Sistemi za odvodnjavanje so ponekod zaradi veliko napluženega snega zamašeni in onemogočajo odtekanja vode. Ljudje naj zato pregledajo in po potrebi očistijo sisteme odvodnjavanja. Hkrati pa lahko zaradi nočnih temperatur pod ničlo nastajajo ledene sveče. Uprava tako upravljalcem objektov še svetuje, naj pravočasno prepreči morebiten nastanek škode na objektih in poškodb mimoidočih in vozil.

Razjasnilo se bo v sredo oziroma v četrtek

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo večinoma oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo.

V četrtek zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod na jugu bo še rahlo deževalo. Dopoldne bo posijalo sonce.