Pozor, po Sloveniji kroži ponarejen denar

Na policiji ugotavljajo, da se je ta mesec povečalo število unovčevanja ponarejenih stoevrskih bankovcev, pojavlja pa se tudi t. i. filmski denar. Največ primerov je bilo zabeleženih na območju Maribora in Celja, v manjšem delu pa so jih odkrili še na območju Ljubljane in v drugih delih Slovenije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Ob tem opozarjajo, da so ponarejeni bankovci najpogosteje unovčeni v gostinskih lokalih, trgovinah, trafikah, na bencinskih servisih, pri plačilih dostavljene hrane in pri spletni prodaji mobilnih telefonskih aparatov ter druge zabavne elektronike. Ker je lahko v obtoku več ponarejenih bankovcev, občane pozivajo, da so pozorni pri poslovanju z gotovino.

Kako preveriti, ali gre za ponarejeni bankovec?

Za prepoznavo ponarejenega bankovca v večini primerov zadošča, da ga dobro pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Prepoznati jih je mogoče tudi na otip, torej po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Ob tem je pri nagibanju bankovca naprej in nazaj na srebrnem traku mogoče opaziti portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Zaznali so tudi unovčevanje filmskega denarja

Zaznavajo tudi unovčevanje t. i. filmskega denarja. Gre za ponaredke, ki so natisnjeni na navaden papir in so zelo podobni pravemu, a ponavadi nimajo nobenega zaščitnega elementa, le barvni odtis podobe evrskega bankovca. Na eni ali drugi strani je dodan le manjši napis, "copy" ali "movie money", ki ga je ob površnem pogledu težko opaziti.

Na policiji opozarjajo, da je unovčevanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen od šestih mesecev do osmih let zapora.

Če se občanom zdijo bankovci sumljivi, na policiji priporočajo, da jih o tem takoj obvestijo s klicem na najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113, ob tem pa naj si čim bolje poskušajo zapomniti informacije o tem, kdaj, kje in od koga so bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja oziroma drugih kaznivih dejanj.