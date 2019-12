Pozor: pirotehnika dovoljena. Lani najmanj poškodb.

Čeprav zakonodaja dovoljuje uporabo pirotehnike, pa jo policisti v splošnem odsvetujejo. "Če pa si boste praznike vseeno popestrili z uporabo pirotehnike, počnite to varno in uvidevno. Naj vam veselja prazničnih dni ne uničijo poškodbe zaradi pirotehnike," sporočajo s policije.

Kot je na novinarski konferenci pred tednom dejal Daniel Jug iz policije, so petarde kategorije F2 in F3 v Sloveniji prepovedane in to z razlogom, saj petarde, poleg doma narejenih pirotehničnih izdelkov, lahko povzročijo najtežje nesreče, ki imajo za posledico opekline, raztrganine, izgubo vida, izgubo sluha in celo amputacije rok". Globa za posamezne kršitelje je od 400 do 1200 evrov.

Zgodba 16-letnika, ki je pred dvema letoma zaradi nestrokovne uporabe pirotehnike ostal brez obeh rok iz okolice Šentjurja:

Lani tri hude poškodbe

Foto: STA Lanski podatki policije kažejo, da so med 1. decembrom in 10. januarjem obravnavali tri hude telesne poškodbe, dva med hudo poškodovanimi sta bila mladoletnika. Navajajo še, da so najpogostejši razlogi za poškodbe eksperimentiranje s pirotehniko, neodgovornost in neupoštevanje navodil proizvajalca.

"Dolgoletno preventivno delo vseh kaže rezultate, saj je bilo lani v UKC Ljubljana obravnavanih pet pirotehničnih poškodb, najmanj v zadnjih devetnajstih letih! Še naprej se bomo trudili in upamo, da bomo pri ozaveščanju še naprej tako dobro sodelovali z vsemi službami in mediji. Poškodovanega dela telesa po poškodbi ni mogoče vrniti v enako stanje kot pred poškodbo. Pri uporabi pirotehnike je potrebna podobna zbranost in odsotnost psihoaktivnih snovi kot pri vožnji, saj so lahko posledice v nasprotnem enako tragične," je dejal Simon Herman z Kliničnega oddelka za travmatologijo na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani?

Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer celo leto, prodaja ognjemetnih izdelkov F1. kategorije, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), pa je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. Prodaja pirotehničnih izdelkov F1. kategorije (kot so tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Pirotehnične izdelke F1. in F2. kategorije lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.

Prepovedano je:



- predelovati pirotehnične izdelke zaradi večjega učinka (prepovedana je tudi posest takih izdelkov),

- uporabljati pirotehnične izdelke v drugih predmetih,

- izdelovati pirotehnične izdelke ali zmesi in imeti v posesti take izdelke,

- preprodajati pirotehnične izdelke.