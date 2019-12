Pri šoli prodajal petarde, grozi mu do 1.200 evrov kazni

Policisti iz Murske Sobote so ugotovili, da moški v neposredni bližini ene od osnovnih šol prodaja pirotehnične izdelke. Pri osumljencu so opravili hišno preiskavo im mu zasegli 211 kosov pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok in so prepovedane.

Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, kjer je zagrožena globa od 400 do 1.200 evrov.

Kot so še sporočili, so pomurski policisti v zadnjih petih dneh obravnavali 11 prijav kršitev javnega reda in miru, ki so bile povezane z uporabo pirotehnike na javnem kraju, šlo je predvsem za metanje petard.

"Petarde niso igrače"

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. "Zato policisti ponovno pozivamo, da nepremišljena, nepravilna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto lahko vodi v telesne poškodbe, moti pa tudi živali in onesnažuje okolje," so zapisali.

Kot so še dodali, bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Starše in skrbnike pa opozarjajo, naj bodo pozorni na nakup, posest ali uporabo pirotehničnih izdelkov svojih otrok. "Petarde namreč niso igrače," so še zapisali.