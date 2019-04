Boleča zgodba fanta, ki je zaradi petard ostal brez obeh rok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med velikonočnimi prazniki je ena izmed navad tudi pokanje s karbidom. Tako se marsikje v prazničnih dneh razlega močno pokanje. Ta zelo stari običaj streljanja z možnarji, ki še vedno živi na severovzhodu države, pa ni samo neprijeten za ušesa, temveč je lahko tudi usoden. Lahko se konča z nezgodo in telesnimi poškodbami, celo s smrtjo.

Brez obeh rok je zaradi nestrokovne uporabe pirotehnike ostal takrat 14-letni Martin Bučer iz okolice Šentjurja.

Danes 16-letnik za kar najbolj normalno življenje uporablja protezi. Na obe ušesi je gluh, na eno oko vidi le 15-odstotno. Zadal pa si je pomembno misijo: mlade ozaveščati o nesmiselnosti uporabe pirotehnike. Njegovo zgodbo poglejte v zgornjem videu Planeta.

Policija je v zadnjih 13 letih obravnavala sedem poškodb zaradi uporabe možnarjev ali karbida. Morda se ne sliši veliko, a poškodbe so bile zelo hude.

Kakšen je dan v URI Soča?

Najtežje poškodovani se praviloma zdravijo in privajajo na novo življenje v rehabilitacijskem inštitutu Soča. Tam so prav danes prejeli nove naprave za rehabilitacijo po poškodbah.

Za potrebe zdravljenja po amputaciji udov so prejeli donacijo banke NLB. Skoraj 10 tisoč evrov so porabili za nakup opreme, ki omogoča učinkovitejšo in hitrejšo rehabilitacijo, s tem pa tudi hitrejšo vrnitev v aktivno življenje

Steperji, bradlje, ročna kolesa, igralne konzole. Nujno potrebni pripomočki za hitrejšo rehabilitacijo ljudi po amputaciji udov.

"Pacienti raje delajo, če se po svoje igrajo, skozi igro, mogoče tudi tekmujejo sami s sabo, osvojijo določene stvari, ki jih je težje delati s klasičnimi vajami," je za Planet razlagala Helena Burger, strokovna direktorica Soče.

A vaja je vendarle vaja. In z vajo se Emil Žgajnar, ki so mu amputirali nogo pod kolenom, znova uči hoditi. Na novi bradlji ga spremlja Jovana Mitić.

"Na bradlji je veliko bolj razbremenjen, saj se lahko drži z rokami. Tako da bi se lahko, če bi se kaj zgodilo in bi obstajala možnost padca, ujel z rokami," je razložila Jovana Mitić.