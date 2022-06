Pozor: na cestah je pričakovati kaos, nastali so prvi zastoji

"Promet je močno povečan na cestah iz smeri Avstrije proti Hrvaški in na mejnih prehodih," opozarjajo na spletni strani Prometno-informacijskega centra. Razlog za močno povečan promet je praznik telovega. V nekaterih sosednjih državah je to dela prost dan, zato si bodo mnogi vzeli podaljšan konec tedna. Na policiji pričakujejo močno povečan promet, predvsem na avtocesti od Avstrije do Hrvaške.

Na Policijski upravi Kranj posebej opozarjajo, da danes v Avstriji do 22. ure velja odredba o omejitvi prometa in vstop za tovorna vozila ne bo mogoč. Tovornjaki naj se zato čez dan ne ustavljajo na koncu avtoceste na Hrušici, ampak naj se že prej izključijo na počivališčih, opozarjajo. Ob morebitnem zastoju tovornih vozil na koncu avtoceste pa je treba pustiti prostor oziroma dovolj razdalje za izključevanje vozil iz avtoceste proti Hrušici, so še navedli.

Trenutne razmere

❗️⏳[ZASTOJI, ZAMUDE]



Praznik ponekod v EU, zastoji:



A1, MB - LJ, zamuda 1 h 30min

A1, LJ - KP, zamuda do 30 min

A1, KP - LJ, zamuda 40 min

A2, Karavanke - LJ, zamuda 40 min



📢Preverite! Zastoje pričakujemo večji del dneva!



📌Več: https://t.co/mq0Lk7UrLd, 📞1970, 📲Promet+ pic.twitter.com/yB4bYziLMR — Promet.si (@promet_si) June 16, 2022

Trenutno je daljši zastoj nastal na štajerski avtocesti. Promet je oviran med priključkoma Celje center in Celje zahod proti Ljubljani.

Čakalna doba je tudi na gorenjski avtocesti iz smeri Kranja zahod proti Ljubljani, kjer občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam.

Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Kosez in na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti razcepu Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, proti Ljubljani, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cestah Jelšane–mejni prehod Jelšane, na cesti Blagovica–Lukovica–Domžale, Vrhnika–Brezovica–Ljubljana, na regionalni cesti skozi Postojno ter po regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico.

Čakalna doba je na mejnih prehodih. Na mejnem prehodu Gruškovje in Jelšane se čaka do ene ure za izhod iz države, na mejnih prehodih Dragonja in Zavrč pa do pol ure za izhod iz države.