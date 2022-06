Nesreča na primorki, ostaja zastoj. Številne zapore zaradi Maratona Franja.

Na dolenjski avtocesti je nekdo vozil v napačno smer med Smednikom in Dobruško vasjo. Obstajala je nevarnost za tiste, ki so vozili proti Obrežju. Na primorski avtocesti pa je bil med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaprt vozni pas. Posledice nesreče so že umaknili na vozni pas, a ostaja zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 20 munut, so sporočili iz prometno-informacijskega centra. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa so zaprti številni cestni odseki.