Pozor: morje spet poplavlja

Danes med 6. in 10. uro bo visoko plimovanje morja. Morje lahko poplavi najnižje dele obale v višini od 15 do 30 centimetrov, opozarja Agencija za okolje.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod v notranjosti bo tudi megleno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo povečini oblačno ali megleno. Jutranje temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne okoli 8, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno, popoldne ponekod v notranjosti ni izključena kakšna kaplja dežja. V sredo bo oblačno, popoldne bo od zahoda pričelo deževati.