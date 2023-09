Pozor: lažni bankirji za 1,4 milijona evrov oškodovali najmanj 12 Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski policisti uporabnike v Sloveniji opozarjajo na lažne bankirje, ki kličejo naokoli in praznijo bančne račune. V zadnjem obdobju so obravnavali precej goljufij.

V dobrem mesecu dni so zaznali najmanj 12 primerov goljufij s skupno škodo okoli 1,4 milijona evrov, povzročeno slovenskim, predvsem pravnim osebam.

V sporočilu za javnost so pojasnili, da se goljufije začnejo z lažno e-pošto v imenu banke in telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom.

