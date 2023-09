Foto: Guliverimage Ciudad de Mexico je maraton gostil konec avgusta. Na njem je nastopilo 30 tisoč tekačev. Gre za maraton, ki mu je svetovna atletska zveza pred leti že dodelila zlati status. Tega dobijo maratoni, ki so organizirani in izvedeni po najvišjih standardih. A očitno ta v mehiški prestolnici to ni več.

Organizator je sam sprožil preiskavo, ko je prejel prve pritožbe o goljufanju nekaterih tekačev. Med tekom naj bi namreč uporabljali kolesa, javni prevoz in celo osebne avtomobile. In ni šlo le za posameznike. Organizator je za špansko Marco potrdil, da so diskvalificirali skoraj 11 tisoč tekačev. Torej več kot eno tretjino! Ujeli so jih, ker se niso pojavili na vseh vmesnih točkah, ki so jih imeli postavljene na vsakih pet kilometrov.

Za ta maraton pa to ni nič novega. Že leta 2017 so zaradi goljufanja diskvalificirali okoli šest tisoč tekačev, leta 2018 pa 3.090. "Ta veliki dogodek je velika proslava za naše mesto, s katero želimo potrditi športne vrednote," je zapisal organizator. Očitno pa sloganu te prireditve mehiški rekreativni tekači ne sledijo.