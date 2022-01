Pozor, lastniki psov. Ta ličinka je lahko smrtno nevarna.

Kot poročajo mediji, je bila na videz nenevarna ličinka metulja pred kratkim usodna za kužka iz Sežane, Darko Glažar, veterinar iz Lokve, pa je dejal, da je lani obravnaval štiri primere psov, ki so se zastrupili z gosenico. Dodal je, da lastniki pogosto sploh ne opazijo, da so se njihovi ljubljenčki zastrupili.

Znaki, ki kažejo na zastrupitev, so driska, otečen jezik, dihalna stiska, solzenje oči. Kot rečeno, je lahko gosenica nevarna tudi za človeka. Pojavijo se izpuščaji, solzne oči, težave z dihanjem.

Razen na Krasu so jih opazili v Logu pod Mangartom, širijo se proti severu

Matej Kravanja iz Zavoda za gozdove Slovenije svetuje, da se gnezda odstranjujejo na javnih površinah, kjer se zadržuje več ljudi, na primer ob šolah ali vrtcih, pri tem je obvezna uporaba rokavic.

Do zdaj so v Sloveniji gnezda, razen na Krasu, našli v Logu pod Mangartom, ličinka metulja pa se širi tudi proti severu, opazili so jih na Nizozemskem in v Angliji. Najdemo jih na borovih drevesih, videti pa so kot kosmi vate.

Foto: Shutterstock

Gosenice v tem času zapuščajo pajčevinasta gnezda na borovih drevesih in se podajo na lov za hrano, največkrat v dolgih sprevodih. Njihove dlačice so strupene, saj vsebujejo toksin.

Ustreza jim suho, ne premrzlo podnebje, sicer pa je to tipična vrsta, ki kaže na globalno segrevanje.

"Populacija se pojavlja v ciklih, na splošno pa bodo ti cikli vedno krajši, vedno pogostejši in namnožitev bo večja. Vrsta se širi proti severu, proti Alpam, na višje nadmorske višine," je pojasnil Kravanja.