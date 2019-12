Pozor, danes se trgovine zaprejo prej

24. 12. Mercator:

do 17. ali 18. ure



Interspar in Spar:

do 17. ure (INTERSPAR Ptuj do 15. ure)



Hofer:

do 18. ure



Lidl:

do 16. ure

25. 12. Vse trgovine zaprte

26. 12. Vse trgovine zaprte

31. 12. Mercator:

do 17. ali 18. ure



Interspar in Spar:

še ni podatka



Hofer:

do 16. ure



Lidl:

do 16. ure

1. 1. Mercator:

zaprto



Interspar in Spar:

še ni podatka



Hofer:

zaprto



Lidl:

zaprto