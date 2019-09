Pozor, če ste kupili te kondome, jih vrnite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklicalo kondome znamke Billy Boy Fun aroma/feucht v pakiranju po 24 in 12 kosov ter aroma v pakiranju po šest kosov proizvajalca MAPA Gummi-u. Plastikwerke. Izdelke so iz prodaje umaknili zaradi možnih mehanskih poškodb, so sporočili iz podjetja.