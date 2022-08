Povprečna plača junija realno nižja za skoraj dva odstotka, cene pa se višajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povprečna bruto plača se je junija v primerjavi z majem nominalno najbolj zvišala v dejavnosti rudarstvo, za 8,2 odstotka, najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 10,2 odstotka, in sicer predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil.

Povprečna bruto plača se je junija v primerjavi z majem nominalno najbolj zvišala v dejavnosti rudarstvo, za 8,2 odstotka, najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 10,2 odstotka, in sicer predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil.

Povprečna mesečna plača za prvo polletje letos je bila nominalno podobna plači za prvo polletje lani – v bruto znesku je bila nižja za 0,2 odstotka, v neto znesku pa višja za 0,8 odstotka, realno pa je bila nižja, in sicer v bruto znesku za 7,0 odstotka in v neto znesku za 6,1 odstotka.

Povprečna bruto plača je bila junija v javnem in zasebnem sektorju nominalno višja (za 0,9 odstotka), realno pa nižja (za 1,8 odstotka) od plače za maj. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nominalno višja za 2,5 odstotka, realno pa nižja za 0,2 odstotka.

Na gibanje plače so vplivali predvsem ukrepi, povezani s covid-19

V prvem polletju se je glede na enako obdobje lani povprečna bruto plača v zasebnem sektorju nominalno zvišala za 5,7 odstotka, realno pa znižala za 1,5 odstotka. V javnem sektorju pa se je nominalno znižala za 8,6 odstotka, realno pa za 14,8 odstotka. V institucionalnem sektorju država je bila nominalno nižja za 11,6 odstotka in realno za 17,6 odstotka. "Na omenjeno gibanje plače so vplivali predvsem ukrepi, povezani z epidemijo covid-19, ki so veljali v prvem polletju 2021," pojasnjuje statistični urad.

Najvišja povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Realno je bila bruto plača višja od plače za maj le v dejavnosti rudarstvo (za 5,4 odstotka), dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 5,2 odstotka) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 0,7 odstotka).

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 2.932,32 evra.