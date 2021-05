Večinoma bo oblačno, občasno bo deževalo

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in topleje.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, pogosteje na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na jugu do 22 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem ob šibki burji okoli 12 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Tudi v četrtek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severnih in vzhodnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht.

V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno.