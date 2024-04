Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci na širšem območju južne Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

#Earthquake (#potres) possibly felt 21 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xI1RDG0pTy