Potrebujete nasvet odvetnika? V četrtek ga lahko dobite brezplačno.

Pravna pomoč v odvetniških pisarnah se bo izvajala predvsem ustno bodisi v pisarni bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana. Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn predlagajo, naj kontaktirajo izbranega odvetnika oziroma odvetnico in se najavijo. Ljudem predlagajo, naj vnaprej dostavijo morebitno dokumentacijo in svoj opis težave.

Ponekod brezplačno svetovanje tudi brez predhodne najave

Odvetniki bodo brezplačno pravno pomoč nudili tudi v glavni sejni sobi magistrata v Ljubljani, v sejni sobi Centra Ig in v mestni hiši v Novi Gorici. Brezplačno pravno pomoč bodo v Ljubljani izvajali tudi na stacioniranih avtobusih na Vodnikovem trgu v centru Ljubljane in na Preglovem trgu na Fužinah. V prostorih lokalnih skupnosti in na stacionarnih avtobusih bodo odvetniki izvajali pomoč ustno, brez predhodne najave.

Slovenski odvetniki želijo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn. Na ta dan bodo posredovali predvsem splošne informacije o problemu oziroma sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v določenem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa.