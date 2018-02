Postojnski župan močno pijan sedel za volan

Igor Marentič se je sredi januarja vračal s prireditve in kljub preveliki količini popitega alkohola sedel za volan. "Napaka me je izučila, kazen sem dobil in napake ne bom ponovil. To je bila velika šola zame in za vse preostale, katerih funkcije zahtevajo veliko druženja,” je dogodek za Primorske novice komentiral Marentič.

Marentiču smo po elektronski pošti poslali vprašanje, ali namerava odstopiti s funkcije župana oziroma zakaj tega že ni storil. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

Kranjski župan celo odklonil preizkus alkoholiziranosti

Spomnimo, da je leta 2016 pregloboko pogledal v kozarec in sedel za volan tudi kranjski župan Boštjan Trilar. S službenim vozilom je trčil v nasproti vozeči kombi, nesreča pa se je na srečo končala z lahko telesno poškodbo. Ker je preizkus alkoholiziranosti odklonil, so ga policisti pridržali. Strokovni pregled je pokazal, da je imel v telesu 1,1 grama alkohola na kilogram krvi.

Kljub pozivom javnosti po odstopu je Trilar zavračal odgovornost s teorijo, da je nesrečo povzročil kot občan, kot župan pa dela dobro. Funkcijo župana tako opravlja še danes. Poravnal je stroške razbite pločevine in prostovoljno opravil tudi humanitarno delo.