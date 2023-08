Postanite psihosocialni svetovalec v športu

Oglasno sporočilo

Radi pomagate ljudem v težkih trenutkih, imate radi šport in ste obenem še dober motivator? Potem ste rojeni za poklic psihosocialnega svetovalca v športu.

Foto: Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ)

Vsak športnik potrebuje dobrega psihosocialnega svetovalca

Psihosocialni svetovalec je strokovnjak, ki s psihosocialnim svetovanjem pomaga ljudem izboljšati kakovost življenja, jih podpira pri spopadanju s trenutnimi ali dlje časa trajajočimi izzivi in težavami ter premagovanju različnih stisk, skrbi in strahov. Pri tem uporablja različna psihološka načela in tehnike.

Športniki se pri svojih športnih prizadevanjih srečujejo s številnimi ovirami, uspehi in neuspehi ter na žalost tudi s poškodbami oziroma njihovimi posledicami, zaradi česar lahko naletijo na dodatne izzive in stiske. Pri tem jih lahko stoji ob strani dober psihosocialni svetovalec, ki zagotavlja ustrezno podporo, jih usmerja ter jim pomaga pri vseh izzivih in obremenitvah na njihovi športni poti.

Kako lahko psihosocialni svetovalec pomaga športnikom?

Zastavljanje, vizualizacija in doseganje ciljev

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom pri zastavljanju ciljev in osredotočanju nanje, pri vizualizaciji in motivaciji ter jih podpira s pomočjo sprostitvenih tehnik. Te veščine pomagajo športnikom izboljšati njihovo zmogljivost, obvladati stres in ohraniti osredotočenost med tekmovanji.

Izboljšanje zmogljivosti

Psihosocialni svetovalec pomaga športnikom razviti strategije za premagovanje tesnobe, ki lahko športnike spremlja zaradi pričakovanj po dosežkih. Pomaga jim krepiti samozavest in obvladovati stres zaradi nenehnega pritiska, zgraditi odpornost in razviti pozitivne mehanizme obvladovanja.

Čustvena podpora

Športniki pogosto doživljajo intenzivna čustva, vključno s frustracijo, razočaranjem in tesnobo. Psihosocialni svetovalec športnikom zagotavlja varen prostor, kjer lahko izrazijo svoja čustva in razvijejo strategije za spopadanje s številnimi čustvenimi izzivi.

Pomoč pri krepitvi timskega duha

Psihosocialni svetovalec lahko sodeluje s celotno ekipo ter pomaga izboljšati komunikacijo med člani ekipe, jih podpira pri razreševanju konfliktov in jim pomaga pri krepitvi timskega duha. Tako športnikom kot trenerjem pomaga razviti učinkovite komunikacijske veščine, razumeti različne poglede in potrebe posameznikov ter spodbujati pozitivno vzdušje v ekipi.

Pomoč pri vrnitvi v šport po poškodbah

Zaradi športnih poškodb so športniki pogosto podvrženi frustracijam, strahu pred ponovno poškodbo, tudi depresiji. Psihosocialni svetovalec športnikom zagotavlja podporo in jim pomaga pri ohranjanju pozitivne naravnanosti, s čimer olajša njihovo vrnitev v šport.

Postanite magister psihosocialnega svetovanja Ste se našli v opisanem? Potem je magistrski študij Psihosocialno svetovanje v športu, ki se izvaja kot študijska smer na magistrskem študijskem programu na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ), prava izbira za vas.

Foto: Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ)

Splošni cilj magistrskega študija Psihosocialno svetovanje je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, da se lahko vključijo v psihosocialno pomoč in svetovanje v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu, v programih psihosocialne rehabilitacije, v športu, glasbi, plesu oz. povsod, kjer ponujajo razne oblike psihosocialne pomoči in svetovanja, pa tudi v gospodarstvu, javnih, zasebnih ali nevladnih organizacijah. Študenti in študentke študijskega programa Psihosocialno svetovanje v športu pri tem poglobljeno razvijajo kompetence za psihosocialno pomoč in svetovanje ljudem, ki se udejstvujejo v športu.

Zgrabite priložnost in se odločite za magistrski študij za psihosocialnega svetovalca. Kjer je volja, tam je pot! Več informacij lahko najdete tukaj.

